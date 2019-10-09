Юнкер призвал Турцию остановить наступление в Сирии

9 октября, 2019, 18:06

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвал Турцию остановить свою военную операцию в Сирии

Об этом он заявил в среду, выступая перед депутатами Европейского парламента, сообщает Европейская правда.

"Я призываю Турцию, а также других участников действовать сдержанно и прекратить операции, которые, пока мы говорим, уже ведутся", - сказал он.

"Вторжение усилит страдания гражданского населения, которые уже невозможно описать словами", - отметил глава ЕК.

Юнкер добавил, что если турецкий план предусматривает "создание так называемой безопасной зоны, то не ждите, что Европейский союз заплатит за это".

Он подчеркнул, что устойчивого решения в отношении сирийского конфликта можно достичь "только путем настоящего политического перехода".

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара начала запланированную военную операцию против курдских сил YPG (принадлежат к SDF), которые она считает террористами.

Одновременно с этим турецкие военные самолеты нанесли удар по их региону на северо-востоке, вызвав "огромную панику среди людей".

Автономное правительство сирийских курдов объявило трехдневную общую мобилизацию.