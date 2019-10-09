Юнкер призвал Турцию остановить наступление в Сирии
Об этом он заявил в среду, выступая перед депутатами Европейского парламента, сообщает Европейская правда.
"Я призываю Турцию, а также других участников действовать сдержанно и прекратить операции, которые, пока мы говорим, уже ведутся", - сказал он.
"Вторжение усилит страдания гражданского населения, которые уже невозможно описать словами", - отметил глава ЕК.
Юнкер добавил, что если турецкий план предусматривает "создание так называемой безопасной зоны, то не ждите, что Европейский союз заплатит за это".
Он подчеркнул, что устойчивого решения в отношении сирийского конфликта можно достичь "только путем настоящего политического перехода".
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара начала запланированную военную операцию против курдских сил YPG (принадлежат к SDF), которые она считает террористами.
Одновременно с этим турецкие военные самолеты нанесли удар по их региону на северо-востоке, вызвав "огромную панику среди людей".
Автономное правительство сирийских курдов объявило трехдневную общую мобилизацию.
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