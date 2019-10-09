Сенцов поддержит сборную Украины на матче против Португалии

9 октября, 2019, 17:33

Режиссер Олег Сенцов и другие освобожденные из российского плена пленники 14 октября в Киеве посетят отборочный матч Евро-2020 между сборными Украины и Португалии

Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в facebook.

По его словам, на игре будут режиссер Олег Сенцов, другие освобожденные пленные, а также обладатели "Золотого мяча" Олег Блохин и Игорь Беланов.

"Месяц назад команда Андрея Шевченко посвятила Олегу и всем освобожденным патриотам свою яркую победу над литовцами. Теперь герой Украины, храбростью и непокоренностью которого восхищается весь мир, сможет ответить сборной своей поддержкой в решающем поединке с чемпионом Европы", - написал Павелко.