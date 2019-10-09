Сенцов поддержит сборную Украины на матче против Португалии
9 октября, 2019, 17:33
Режиссер Олег Сенцов и другие освобожденные из российского плена пленники 14 октября в Киеве посетят отборочный матч Евро-2020 между сборными Украины и Португалии
Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в facebook.
По его словам, на игре будут режиссер Олег Сенцов, другие освобожденные пленные, а также обладатели "Золотого мяча" Олег Блохин и Игорь Беланов.
"Месяц назад команда Андрея Шевченко посвятила Олегу и всем освобожденным патриотам свою яркую победу над литовцами. Теперь герой Украины, храбростью и непокоренностью которого восхищается весь мир, сможет ответить сборной своей поддержкой в решающем поединке с чемпионом Европы", - написал Павелко.
- 8 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, на предматчевой пресс-конференции, посвященной противостоянию с Литвой, признался что защитник Виталий Миколенко травмировался.
- 4 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял решение довызвать в команду Сергея Сидорова, Виктора Коваленко и Евгения Шахова.
- Напомним, 20 сентября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил состав на матчи квалификации Евро-2020 против Литвы и Португалии.
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