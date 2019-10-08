Защитник сборной Украины получил повреждение на тренировке

8 октября, 2019, 19:56

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на предматчевой пресс-конференции, посвященной противостоянию с Литвой, признался что защитник Виталий Миколенко травмировался

Об этом сообщает Украинская Ассоциация Футбола в youtube.

На предматчевой пресс-конференции посвященной противостоянию в квалификации Евро-2020 между сборными Украины и Литвы, главный тренер украинцев Андрей Шевченко рассказал о ситуации с травмированными футболистами.

"Миколенко сделал обследование. Мы сейчас посмотрим и будем принимать решение по нему. Думаю, несколько дней он не будет тренироваться. Врач должен проанализировать. И только потом мы примем по нему решение", - признался специалист.

Противостояние между национальными командами состоится 11 октября, в Харькове на стадионе ОСК "Металлист". Начало в 21:45.