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Espreso.tvСпортЗащитник сборной Украины получил повреждение на тренировке

Защитник сборной Украины получил повреждение на тренировке


фото: ffu.ua
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на предматчевой пресс-конференции, посвященной противостоянию с Литвой, признался что защитник Виталий Миколенко травмировался

Об этом сообщает Украинская Ассоциация Футбола в youtube.

На предматчевой пресс-конференции посвященной противостоянию в квалификации Евро-2020 между сборными Украины и Литвы, главный тренер украинцев Андрей Шевченко рассказал о ситуации с травмированными футболистами.

"Миколенко сделал обследование. Мы сейчас посмотрим и будем принимать решение по нему. Думаю, несколько дней он не будет тренироваться. Врач должен проанализировать. И только потом мы примем по нему решение", - признался специалист.

Противостояние между национальными командами состоится 11 октября, в Харькове на стадионе ОСК "Металлист". Начало в 21:45.

 
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