Защитник сборной Украины получил повреждение на тренировке
8 октября, 2019, 19:56
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на предматчевой пресс-конференции, посвященной противостоянию с Литвой, признался что защитник Виталий Миколенко травмировался
Об этом сообщает Украинская Ассоциация Футбола в youtube.
На предматчевой пресс-конференции посвященной противостоянию в квалификации Евро-2020 между сборными Украины и Литвы, главный тренер украинцев Андрей Шевченко рассказал о ситуации с травмированными футболистами.
"Миколенко сделал обследование. Мы сейчас посмотрим и будем принимать решение по нему. Думаю, несколько дней он не будет тренироваться. Врач должен проанализировать. И только потом мы примем по нему решение", - признался специалист.
Противостояние между национальными командами состоится 11 октября, в Харькове на стадионе ОСК "Металлист". Начало в 21:45.
- 8 октября полузащитник киевского "Динамо" Александр Караваев пригрозил "поломать" партнера по сборной Украины Андрея Ярмоленко .
- 4 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял решение довызвать в команду Сергея Сидорова, Виктора Коваленко и Евгения Шахова.
- Напомним, 20 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил состав на матчи квалификации Евро-2020 против Литвы и Португалии.
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