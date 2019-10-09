Новый соперник пугает Усика реалиями супертяжелого веса
Об этом сообщает Matchroom Boxing.
По словам Уизерспуна, в дебютном поединке в супертяжелом весе Усику придется столкнуться с другими реалиями, чем в крузервейте (до 90,7 кг), где ранее выступал украинец.
"Очень рад возможности подраться с Усиком в Чикаго. Я и так находился в процессе подготовки, надеялся на большой бой. Большего поединка и просить не надо. Александр дебютирует в хэвивейта, ему как раз предстоит узнать, что здесь - совсем другая игра", - сказал Уизерспун .
Также американский боксер пообещал отдать все силы для победы.
"Я выиграл восемь боев подряд, поэтому знал, что вскоре получу большой бой. Знал, что будет отличный шанс показать себя. Мне предстоит бой на большой сцене, поэтому я отдам все силы ради победы", - отметил Уизерспун.
38-летний Чазз Уизерспун никогда не оспаривал чемпионские титулы. Его самые известные соперники - американцы Тони Томпсон, Крис Арреола и Сет Митчелл. Всем им Уизерспун проиграл нокаутом.
Бой Усик - Уизерспун состоится 12 октября в Чикаго.
- Напомним, 9 октября стало известно, что Александр Усик 12 октября встретится с американцем Чазз Уизерспуном.
- 8 октября голландец Тайрон Спонг, который должен был 12 октября драться с Александром Усиком, провалил тест на допинг.
- Тайрон Спонг, которого поймали на допинге перед боем с украинцем Александром Усиком, заявил о манипуляции с его пробами .
- Сопромоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что знал о возможных проблемах нидерландца Тайрона Спонга с допингом еще на прошлой неделе и начал искать ему замену.
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