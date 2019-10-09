Европарламент готов отсрочить Brexit

9 октября, 2019, 08:53

Европарламент может или отсрочить выход Великобритании из ЕС, или выход произойдет без соглашения, что навредит обеим сторонам

Об этом заявил президент Европарламента Давид Сассоли после встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсом, передает пресс-служба ЕП.

На данном этапе есть две альтернативы: продолжение или отсутствие соглашения. Что касается продолжения, Парламент открыт для такой возможности, если для этого есть веская причина или цель. Но запрос на продление является вопросом для Великобритании, и я не имею права комментировать политические противоречия или правовые вопросы, которые обсуждаются в Соединенном Королевстве ", - говорится в заявлении.

По словам Сассоли, выход из ЕС без соглашения повредит обеим сторонам и будет иметь серьезные последствия для Ирландии:

"Что касается соглашения, то нам совершенно ясно, что это будет с очень негативным результатом. Это будет экономически вредно для обеих сторон, в том числе для Великобритании. Это будет иметь очень серьезные последствия для острова Ирландия. Это увеличит неопределенность для бизнеса и, прежде всего для граждан ", - подчеркнул президент Европарламент.

Сассоли добавил, что в его переговорах с Джонсоном по Brexit нет никакого прогресса.

Он добавил, что Европарламент не согласится на сделку, которая подрывает Соглашение Страстной пятницы (мирное соглашение с целью прекращения конфликта в Северной Ирландии) и мирный процесс.