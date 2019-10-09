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Espreso.tvОбществоЕвропарламент готов отсрочить Brexit

Европарламент готов отсрочить Brexit

Европарламент может или отсрочить выход Великобритании из ЕС, или выход произойдет без соглашения, что навредит обеим сторонам

Об этом заявил президент Европарламента Давид Сассоли после встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсом, передает пресс-служба ЕП.

На данном этапе есть две альтернативы: продолжение или отсутствие соглашения. Что касается продолжения, Парламент открыт для такой возможности, если для этого есть веская причина или цель. Но запрос на продление является вопросом для Великобритании, и я не имею права комментировать политические противоречия или правовые вопросы, которые обсуждаются в Соединенном Королевстве ", - говорится в заявлении.

По словам Сассоли, выход из ЕС без соглашения повредит обеим сторонам и будет иметь серьезные последствия для Ирландии:

"Что касается соглашения, то нам совершенно ясно, что это будет с очень негативным результатом. Это будет экономически вредно для обеих сторон, в том числе для Великобритании. Это будет иметь очень серьезные последствия для острова Ирландия. Это увеличит неопределенность для бизнеса и, прежде всего для граждан ", - подчеркнул президент Европарламент.

Сассоли добавил, что в его переговорах с Джонсоном по Brexit нет никакого прогресса.

Он добавил, что Европарламент не согласится на сделку, которая подрывает Соглашение Страстной пятницы (мирное соглашение с целью прекращения конфликта в Северной Ирландии) и мирный процесс.

  • 3 октября Европейский парламент отклонил последнее предложение Великобритании о выходе страны из состава Европейского Союза (Brexit).
  • Перед этим Борис Джонсон сделал ЕС очередное предложение по выходу страны из состава Союза. По словам Джонсона, в нем говорится, что не будет никаких проверок на ирландской границе или вблизи нее.
  • 8 октября Борис Джонсон поговорил с канцлером Германии о предложениях, которые он представил ЕС, но она ясно дала понять: соглашение на их основе "скорее всего маловероятно".
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