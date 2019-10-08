Тренер сборной Украины Шовковский похвастался физической формой

8 октября, 2019, 15:37

Один из тренеров сборной Украины Александр Шовковский собственным примером мотивирует футболистов работать над физической формой

Об этом легендарный голкипер написал в Instagram.

Знаменитый вратарь киевского "Динамо", а ныне ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский не забывает и о собственной физической форме.

44-летний специалист продемонстрировал футболистам сборной пример работы в планке, чем и поделился с фанатами в соцсетях.

11 октября сборная Украины проведет матч отбора на Евро-2020 против Литвы, в Харькове. А уже 14 октября команда Андрея Шевченко будет противостояние в Киеве, с португальцами.