Тренер сборной Украины Шовковский похвастался физической формой
Об этом легендарный голкипер написал в Instagram.
Знаменитый вратарь киевского "Динамо", а ныне ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский не забывает и о собственной физической форме.
44-летний специалист продемонстрировал футболистам сборной пример работы в планке, чем и поделился с фанатами в соцсетях.
11 октября сборная Украины проведет матч отбора на Евро-2020 против Литвы, в Харькове. А уже 14 октября команда Андрея Шевченко будет противостояние в Киеве, с португальцами.
ПЛАНКА Работа над мышцами КОР Одно из базовых и невероятно принципиальных упражнений для развития спортсмена Оказывает сильное влияние на его уверенность и способность вести борьбу в контактных видах спорта Кор включает в себя следующие мышечные группы: прямые мышцы живота, мышцы на ягодицах, бицепсы на бёдрах, косые мышцы, разгибатели в районе спины и некоторые вторых, находящиеся в данной области ... мышцы кора более обширны, чем мышцы пресса. Эти группы тесно связаны между собой по функциям и положению
- 4 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял решение довызвать в команду Сергея Сидорова, Виктора Коваленко и Евгения Шахова.
- Напомним, 20 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил состав на матчи квалификации Евро-2020 против Литвы и Португалии.
- После 5 сыгранных матчей сборная Украины занимает первое место в группе, опережая Португалию на 5 пунктов.
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