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Espreso.tvСпортТренер сборной Украины Шовковский похвастался физической формой

Тренер сборной Украины Шовковский похвастался физической формой


фото: ffu.ua
Один из тренеров сборной Украины Александр Шовковский собственным примером мотивирует футболистов работать над физической формой

Об этом легендарный голкипер написал в Instagram.

Знаменитый вратарь киевского "Динамо", а ныне ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский не забывает и о собственной физической форме.

44-летний специалист продемонстрировал футболистам сборной пример работы в планке, чем и поделился с фанатами в соцсетях.

11 октября сборная Украины проведет матч отбора на Евро-2020 против Литвы, в Харькове. А уже 14 октября команда Андрея Шевченко будет противостояние в Киеве, с португальцами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАНКА Работа над мышцами КОР Одно из базовых и невероятно принципиальных упражнений для развития спортсмена Оказывает сильное влияние на его уверенность и способность вести борьбу в контактных видах спорта Кор включает в себя следующие мышечные группы: прямые мышцы живота, мышцы на ягодицах, бицепсы на бёдрах, косые мышцы, разгибатели в районе спины и некоторые вторых, находящиеся в данной области ... мышцы кора более обширны, чем мышцы пресса. Эти группы тесно связаны между собой по функциям и положению

Публикация от SaSHo (@oleksandrshovkovskyi)

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