Усик признался, что весной его карьера находилась под угрозой

25 сентября, 2019, 14:31

Украинский боксер Александр Усик весной отказался от боя с камерунцем Карлосом Такама из-за угрозы завершить карьеру

Об этом сообщает MatchroomBoxing в YouTube.

По словам Усика, он отложил запланированный на 25 мая бой с камерунцем Карлосом Такама в супертяжелом весе из-за травмы, которая поставили под угрозу его дальнейшую карьеру.

"За две недели до поединка, уже на завершающей стадии подготовки, я почувствовал боль в бицепсе. На следующий день мы поехали в госпиталь и врач сказал, что есть травма руки и нужно останавливать подготовку, лечить руку, потому что может быть более серьезная травма, которая может и завершить твою карьеру. Мы послушали доктора, сделали все так, как он сказал ", - сказал Усик.

Усик дебютирует в супертяжелом весе в бою против нидерландца Тайрона Спонга 12 октября в Чикаго (США).