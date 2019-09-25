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Espreso.tvСпортУсик признался, что весной его карьера находилась под угрозой

Усик признался, что весной его карьера находилась под угрозой


фото: matchroomboxing.com
Украинский боксер Александр Усик весной отказался от боя с камерунцем Карлосом Такама из-за угрозы завершить карьеру

Об этом сообщает MatchroomBoxing в YouTube.

По словам Усика, он отложил запланированный на 25 мая бой с камерунцем Карлосом Такама в супертяжелом весе из-за травмы, которая поставили под угрозу его дальнейшую карьеру.

"За две недели до поединка, уже на завершающей стадии подготовки, я почувствовал боль в бицепсе. На следующий день мы поехали в госпиталь и врач сказал, что есть травма руки и нужно останавливать подготовку, лечить руку, потому что может быть более серьезная травма, которая может и завершить твою карьеру. Мы послушали доктора, сделали все так, как он сказал ", - сказал Усик.

Усик дебютирует в супертяжелом весе в бою против нидерландца Тайрона Спонга 12 октября в Чикаго (США).

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