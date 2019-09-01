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Espreso.tvСпортУсик дебютирует в супертяжелом весе в бою с бывшим кикбоксером

Усик дебютирует в супертяжелом весе в бою с бывшим кикбоксером


фото: pattayamail.com
Украинский боксер Александр Усик заявил, что его первым соперником в супертяжелом весе станет бывший кикбоксер Тайрон Спонг из Нидерландов

Об этом сообщает Seconds Out в YouTube.

По словам Усика, свой дебютный поединок в супертяжелом весе он проведет 12 октября в Чикаго (США) против Тайрона Спонга.

"Это Тайрон Спунг, Спанг, я не знаю ... Да, Тайрон Спонг", - сказал Усик после подсказки. Когда журналист спросил украинца, видел ли он раньше бои нидерландца, Усик ушел из кадра.

Спонг обладает региональными титулами чемпиона Латинской Америки по версии WBC Latino и WBO Latino в супертяжелом весе. Уроженец Суринама ранее был чемпионом мира по кикбоксингу и тайскому боксу.

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