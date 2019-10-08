Авиакатастрофа на Львовщине: в Виннице похоронили двух летчиков
8 октября, 2019, 15:13
В Виннице попрощались с бывшими военными летчиками, которые 4 октября трагически погибли в авиакатастрофе Ан-12 под Львовом.
Об этом сообщает командование воздушных сил ВСУ в Facebook.
Отмечается, что накануне похоронили борт-техника Игоря Заводюка, а 8 октября в последний путь провожали командира экипажа - Виталия Степаненко.
"Оба в 1990-х и 2000-х годах проходили службу в местной бригаде транспортной авиации", - говорится в сообщении.
- 4 октября, около 7:10 при заходе на посадку исчез с радара транспортный самолет Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс". Позже один из членов экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет совершил аварийную посадку. В 7:46 самолет Ан-12 был обнаружен на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта "Львов"
- Вследствие аварийной посадки погибли пять человек.
- В медицинское учреждение в тяжелом состоянии госпитализированы трое пострадавших
- СМИ сообщили, что самолет замечали в связях с контрабандой, а причины его визита во Львов непонятны.
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