Авиакатастрофа на Львовщине: в Виннице похоронили двух летчиков

8 октября, 2019, 15:13

В Виннице попрощались с бывшими военными летчиками, которые 4 октября трагически погибли в авиакатастрофе Ан-12 под Львовом.

Об этом сообщает командование воздушных сил ВСУ в Facebook.

Отмечается, что накануне похоронили борт-техника Игоря Заводюка, а 8 октября в последний путь провожали командира экипажа - Виталия Степаненко.

"Оба в 1990-х и 2000-х годах проходили службу в местной бригаде транспортной авиации", - говорится в сообщении.