Аварийная посадка самолета на Львовщине: ГСЧС уточнила количество погибших
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Спасатели деблокировали 3 пострадавших из поврежденного самолета, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения г. Львова. В результате падения самолета 3 человека погибли", - говорится в сообщении.
Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщал в Facebook о 4 погибших.
Напомним, 4 октября в 07:10 в Службу спасения поступило сообщение, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта "Львов" исчез с радара транспортный самолёт Ан-12.
В 7:29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку.
В 7:46 самолет АН-12 нашли на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.
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