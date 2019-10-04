Аварийная посадка самолета на Львовщине: ГСЧС уточнила количество погибших

4 октября, 2019, 09:53

Вследствие аварийной посадки самолета АН-12 в с. Сокольники вблизи аэродрома погибли три человека, судьба еще двоих неизвестна

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Спасатели деблокировали 3 пострадавших из поврежденного самолета, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения г. Львова. В результате падения самолета 3 человека погибли", - говорится в сообщении.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщал в Facebook о 4 погибших.

Напомним, 4 октября в 07:10 в Службу спасения поступило сообщение, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта "Львов" исчез с радара транспортный самолёт Ан-12.

В 7:29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку.

В 7:46 самолет АН-12 нашли на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.