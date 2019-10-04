Авиакатастрофа во Львовской области: самолет замечали в связях с контрабандой, а причины его визита во Львов непонятные, - СМИ

4 октября, 2019, 15:02

Самолет Ан-12 аварийно сел на Львовщине, в конце августа 2014 года был заподозрен в контрабанде товара

Об этом сообщает Mukachevo.net.

Журналисты вспомнили случай с похожим самолетом Ан-12, который имел место в 2014 году. Тогда 16 августа в аэропорту Ужгорода сел грузовой самолет Aн-12, который заподозрили в контрабанде товара.

В материале был опубликован серийный номер самолета. Это был Ан-12 с регистрационным номером 50815B.

Сейчас журналисты ввели этот регистрационный номер, используя сервис flightradar24, и увидели, что это тот самый самолет, который сегодня совершал рейс Виго-Львов, но не долетел до точки назначения, исчезнув с радаров.

В 2014 году источник Мукачево.net информировал, что груз был хоть и задокументирован, но имел контрабандное назначение.

По данным издания, речь шла о якобы транзитном грузе (текстиль) из Сербии, который по документам должен быть доставлен в Беларусь. Впрочем, как сами документы, так и груз и способ его транспортировки вызвали серьезные подозрения.

Груз хоть и задокументирован, но имел контрабандное назначение. К нему имели отношение члены Партии регионов, точнее ее молодежного крыла - ВМОО "Молодые Регионы". В частности были озвучены фамилии Шкиль, Бобер. По словам источника, на Закарпатье груз курировали закарпатские партнеры регионалов - Бровди и его кум Гецко.