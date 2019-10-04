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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа во Львовской области: врачи рассказали о состоянии пострадавших

Авиакатастрофа во Львовской области: врачи рассказали о состоянии пострадавших


фото: reuters
В медицинское учреждение в тяжелом состоянии госпитализированы трое пострадавших

Об этом сказал Игорь Стояновский, заместитель главного врача по хирургической работе восьмой городской клинической больницы Львова, передает пресс-служба Львовского горсовета.

Отмечается, что двое пострадавших прооперировали. Еще один - в настоящее время находится в операционной.

"Пациенты доставлены в тяжелом состоянии. По состоянию на сейчас двое пациентов прооперированы, остаются в отделении неотложной помощи. Еще один пациент, состояние которого тяжелое, сейчас в операционной. Он нуждался больше в дополнительных обследованиях и хирургических вмешательств. На помощь вызвали еще специалистов из областной больницы" , - рассказал Стояновский.

По его словам, у всех пациентов есть сочетанные травмы: скелетные травмы, перелом плечевой кости, перелом костей таза с  вывихом.

У третьего пациента многочисленные повреждения - черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, также открытый перелом конечности.

Также сообщается, что пострадавшие 1966, 1967 и 1969 рождения.

  • 4 октября, около 7.10 при заходе на посадку исчез с радара транспортный самолет Ан-12. Позже один из членов экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет совершил аварийную посадку. В 7:46 самолет Ан-12 был обнаружен на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта "Львов"
  • Вследствие аварийной посадки погибли пять человек .
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