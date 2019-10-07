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Espreso.tvСпортСборная Украины прибыла в Харьков в неполном составе

Сборная Украины прибыла в Харьков в неполном составе


фото: ffu.ua
Сборная Украины в неполном составе прибыла в Харьков, другие футболисты прилетят сегодня вечером

Об этом сообщает официальный состав УАФ.

Футболисты сборной Украины начали свой подготовительный сбор в Харькове. На данный момент в обойме Андрея Шевченко присутствуют не все игроки, футболисты, выступающие за границей, кроме Андрея Лунина и Андрея Ярмоленко, прибудут в Харьков сегодня вечером.

8 октября команда Андрея Шевченко проведет открытую тренировку на ОСК "Металлист". Начало - в 19:00.

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