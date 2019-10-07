Сборная Украины прибыла в Харьков в неполном составе
7 октября, 2019, 16:56
Сборная Украины в неполном составе прибыла в Харьков, другие футболисты прилетят сегодня вечером
Об этом сообщает официальный состав УАФ.
Футболисты сборной Украины начали свой подготовительный сбор в Харькове. На данный момент в обойме Андрея Шевченко присутствуют не все игроки, футболисты, выступающие за границей, кроме Андрея Лунина и Андрея Ярмоленко, прибудут в Харьков сегодня вечером.
8 октября команда Андрея Шевченко проведет открытую тренировку на ОСК "Металлист". Начало - в 19:00.
- 4 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял решение довызвать в команду Сергея Сидорова, Виктора Коваленко и Евгения Шахова.
- Напомним, 20 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил состав на матчи квалификации Евро-2020 против Литвы и Португалии.
- После 5 сыгранных матчей сборная Украины занимает первое место в группе, опережая Португалию на 5 пунктов.
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