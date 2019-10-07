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Espreso.tvОбществоПодозреваемый по делу о хищении "Ощадбанка" экс-нардеп Березкин не задекларировал более 14 млн грн, - НАПК

Подозреваемый по делу о хищении "Ощадбанка" экс-нардеп Березкин не задекларировал более 14 млн грн, - НАПК


фото: politeka
Бывший народный депутат "забыл" задекларировать квартиру и 2 машиноместа

Об этом сообщает пресс служба НАПК.

НАПК сообщит НАБУ о недостоверных сведениях в декларации бывшего народного депутата Станислава Березкина.

Так, подавая декларацию за 2015 год (исправленную), он отметил недостоверные сведения о квартире и 2 машиноместах, принадлежащих члену семьи (жене) на праве собственности.

Сумма недостоверных сведений в декларации 2015 года (исправленной) составляет более 14,3 млн гривен.

  • Рада провалила голосование по уголовной ответственности Березкина
  • НАБУ расследует завладение $ 20 млн с госбанка, в котором подозревают нардепа Станислава Березкина, его родственников и бизнес-партнеров.
  • САП задержала сына Станислава Березкина предпринимателя Максима Березкина. В деле 10 лицам объявлено о подозрении.
  • 27 сентября прокуроры САП и следственные НАБУ и САП объявили подозрение бывшему народному депутату в завладении $ 20 млн "Ощадбанка"
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