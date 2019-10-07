Подозреваемый по делу о хищении "Ощадбанка" экс-нардеп Березкин не задекларировал более 14 млн грн, - НАПК
7 октября, 2019, 16:22
Бывший народный депутат "забыл" задекларировать квартиру и 2 машиноместа
Об этом сообщает пресс служба НАПК.
НАПК сообщит НАБУ о недостоверных сведениях в декларации бывшего народного депутата Станислава Березкина.
Так, подавая декларацию за 2015 год (исправленную), он отметил недостоверные сведения о квартире и 2 машиноместах, принадлежащих члену семьи (жене) на праве собственности.
Сумма недостоверных сведений в декларации 2015 года (исправленной) составляет более 14,3 млн гривен.
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