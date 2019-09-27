Хищение $20 млн Ощадбанка: НАБУ сообщил о подозрении экс-нардепу Березкину
27 сентября, 2019, 20:08
27 марта прокуроры САП и следственные НАБУ и САП объявили подозрение бывшему народному депутату в завладении $20 млн долл. США Ощадбанка
Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного борю.
Следствие считает бывшего народного депутата, который одновременно был бенефициарным владельцем компаний группы "Креатив", организатором коррупционной схемы с завладения средствами Ощадбанка.
По информации Интерфакс-Украина, подозреваемый экс-нардеп Станислав Березкин.
По данным следствия, в период 2013-2015 годов служебные лица частных предприятий, входивших в группу "Креатив", в сговоре с должностными лицами АО "Ощадбанк", подделав документы, незаконно получили в госбанке кредит на сумму 20 млн долл. (160 млн грн в эквиваленте на момент совершения преступления) якобы на покупку семян подсолнечника. После этого тогдашние владельцы группы "Креатив" вывели деньги за границу на счета подконтрольных им компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии, а затем купили на них корпоративные права юридических лиц, владевших ценной недвижимостью.
Данное дело расследуют с 2016 года. Осенью 2018 года следствие собрало достаточно доказательств для сообщения о подозрении 13 лицам, в том числе и тогдашнему народному депутату.
"В июле 2019-го по непонятным причинам и в нарушение ч.5 ст.36 УПК Украины генеральный прокурор определил подследственность в уголовном производстве по следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины. 28 августа 2019 года генпрокурор это решение пересмотрел, определив подследственность по делу снова за детективами Национального бюро", - резюмировали в НАБУ.
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!