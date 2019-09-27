Хищение $20 млн Ощадбанка: НАБУ сообщил о подозрении экс-нардепу Березкину

27 сентября, 2019, 20:08

27 марта прокуроры САП и следственные НАБУ и САП объявили подозрение бывшему народному депутату в завладении $20 млн долл. США Ощадбанка

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного борю.

Следствие считает бывшего народного депутата, который одновременно был бенефициарным владельцем компаний группы "Креатив", организатором коррупционной схемы с завладения средствами Ощадбанка.

По информации Интерфакс-Украина , подозреваемый экс-нардеп Станислав Березкин.

По данным следствия, в период 2013-2015 годов служебные лица частных предприятий, входивших в группу "Креатив", в сговоре с должностными лицами АО "Ощадбанк", подделав документы, незаконно получили в госбанке кредит на сумму 20 млн долл. (160 млн грн в эквиваленте на момент совершения преступления) якобы на покупку семян подсолнечника. После этого тогдашние владельцы группы "Креатив" вывели деньги за границу на счета подконтрольных им компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии, а затем купили на них корпоративные права юридических лиц, владевших ценной недвижимостью.

Данное дело расследуют с 2016 года. Осенью 2018 года следствие собрало достаточно доказательств для сообщения о подозрении 13 лицам, в том числе и тогдашнему народному депутату.

"В июле 2019-го по непонятным причинам и в нарушение ч.5 ст.36 УПК Украины генеральный прокурор определил подследственность в уголовном производстве по следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины. 28 августа 2019 года генпрокурор это решение пересмотрел, определив подследственность по делу снова за детективами Национального бюро", - резюмировали в НАБУ.