Одноклубник дал характеристику Малиновскому в "Аталанте"
7 октября, 2019, 17:23
Нападающий "Аталанты" Дуван Сапата признался, что в команде украинца Руслана Малиновского называют "Мали"
Об этом сообщает "Большой Футбол".
Нападающий итальянской "Аталанты" Дуван Сапата поделился подробностями адаптации украинского хавбека Руслана Малиновского в Серии А.
"Мы называем его "Мали". Он очень быстро влился в коллектив и сразу показал, что готов к новым вызовам. "Мали" очень хороший ко всем и всегда готов прийти на помощь. Осталось только подтянуть итальянский язык", - заявил форвард.
Руслан Малиновский присоединился к "Аталанте" летом этого года, в целом провел 8 матчей за итальянский клуб, и результативными действиями не отличался.
- 1 октября, в матче 2-го тура группового этапа ЛЧ донецкий "Шахтер" на выезде победил итальянскую "Аталанту" со счетом 1: 2.
- 25 сентября в 5-м туре чемпионата Италии по футболу "Аталанта" с украинцем Русланом Малиновским в составе победила "Рому", которую возглавляет экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека.
- Напомним, 22 сентября Руслан Малиновский помог "Аталанте" спастись от поражения в матче чемпионата Италии против "Фиорентины".
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