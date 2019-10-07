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Espreso.tvСпортОдноклубник дал характеристику Малиновскому в "Аталанте"

Одноклубник дал характеристику Малиновскому в "Аталанте"


фото: twitter
Нападающий "Аталанты" Дуван Сапата признался, что в команде украинца Руслана Малиновского называют "Мали"

Об этом сообщает "Большой Футбол".

Нападающий итальянской "Аталанты" Дуван Сапата поделился подробностями адаптации украинского хавбека Руслана Малиновского в Серии А.

"Мы называем его "Мали". Он очень быстро влился в коллектив и сразу показал, что готов к новым вызовам. "Мали" очень хороший ко всем и всегда готов прийти на помощь. Осталось только подтянуть итальянский язык", - заявил форвард.

Руслан Малиновский присоединился к "Аталанте" летом этого года, в целом провел 8 матчей за итальянский клуб, и результативными действиями не отличался.

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