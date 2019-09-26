 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортМалиновский помог "Аталанте" победить команду Фонсеки в Италии

Малиновский помог "Аталанте" победить команду Фонсеки в Италии


фото: twitter
В 5-м туре чемпионата Италии по футболу "Аталанта" с украинцем Русланом Малиновским в составе победила "Рому", которую возглавляет экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Малиновский вышел в стартовом составе "Аталанты" и сыграл против "Ромы" 79 минут. Команда из Бергамо победила в Риме со счетом 2: 0, благодаря голам Дувана Сапаты и Мартена де Рона.

"Аталанта" набрала 10 очков и вышла на третье место в турнирной таблице. "Рома" потерпела первое поражение под руководством Фонсеки и 8 пунктами идет в серии A шестой.

Чемпионат Италии

5-й тур

25 сентября

"Рома" - "Аталанта" 0: 2

Голы: Сапата, 60, где Рон, 71

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

26 сентября, 2019 четверг

больше новостей

26 сентября, 2019 четверг

25 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать