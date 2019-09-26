Малиновский помог "Аталанте" победить команду Фонсеки в Италии
26 сентября, 2019, 10:53
В 5-м туре чемпионата Италии по футболу "Аталанта" с украинцем Русланом Малиновским в составе победила "Рому", которую возглавляет экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Малиновский вышел в стартовом составе "Аталанты" и сыграл против "Ромы" 79 минут. Команда из Бергамо победила в Риме со счетом 2: 0, благодаря голам Дувана Сапаты и Мартена де Рона.
"Аталанта" набрала 10 очков и вышла на третье место в турнирной таблице. "Рома" потерпела первое поражение под руководством Фонсеки и 8 пунктами идет в серии A шестой.
Чемпионат Италии
5-й тур
25 сентября
"Рома" - "Аталанта" 0: 2
Голы: Сапата, 60, где Рон, 71
- Напомним, 22 сентября Руслан Малиновский помог "Аталанте" спастись от поражения в матче чемпионата Италии против "Фиорентины".
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