Малиновский помог "Аталанте" совершить чудо-камбэк в чемпионате Италии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел на игру с "Фиорентиной" в стартовом составе "Аталанты" и отыграл весь матч в центре полузащиты.
Команда из Бергамо неудачно начала домашний матч и пропустила на 24-й минуте от Федерико Кьеза. На 66-й минуте преимущество флорентийцев увеличил Франк Рибери.
"Аталанта" спаслась от поражения в конце встречи. На 84-й минуте Йосип Иличич сократил отставание в счете. А в компенсированное арбитром время Тимоти Кастано принес бергамцам ничью.
"Аталанта" сыграла с "Фиорентиной" вничью 2: 2, набрала 7 очков и идет в турнирной таблице пятой. "Фиорентина" имеет 2 пункта по занимает последнюю позицию.
Чемпионат Италии
4-й тур
22 сентября
"Аталанта" - "Фиорентина" 2: 2
Голы: Иличич, 84, Кастано, 90 + 5 - Кьеза, 24 Рибери, 66
- Напомним, 21 сентября в 4-м туре чемпионата Италии "Ювентус" победил "Верону" благодаря голу португальца Криштиану Роналду.
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