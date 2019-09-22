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Espreso.tvСпортМалиновский помог "Аталанте" совершить чудо-камбэк в чемпионате Италии

Малиновский помог "Аталанте" совершить чудо-камбэк в чемпионате Италии


фото: twitter
Украинский футболист Руслан Малиновский помог "Аталанте" спастись от поражения в матче чемпионата Италии против "Фиорентины"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел на игру с "Фиорентиной" в стартовом составе "Аталанты" и отыграл весь матч в центре полузащиты.

Команда из Бергамо неудачно начала домашний матч и пропустила на 24-й минуте от Федерико Кьеза. На 66-й минуте преимущество флорентийцев увеличил Франк Рибери.

"Аталанта" спаслась от поражения в конце встречи. На 84-й минуте Йосип Иличич сократил отставание в счете. А в компенсированное арбитром время Тимоти Кастано принес бергамцам ничью.

"Аталанта" сыграла с "Фиорентиной" вничью 2: 2, набрала 7 очков и идет в турнирной таблице пятой. "Фиорентина" имеет 2 пункта по занимает последнюю позицию.

Чемпионат Италии

4-й тур

22 сентября

"Аталанта" - "Фиорентина" 2: 2

Голы: Иличич, 84, Кастано, 90 + 5 - Кьеза, 24 Рибери, 66

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