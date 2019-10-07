Коноплянка рассказал о целях сборной на ближайшие матчи Евро-2020
7 октября, 2019, 20:49
Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка признался, что команда планирует набрать как минимум четыре пункта в двух ближайших встречах
Об этом сообщает Футбол 1/2.
Вингер "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал об амбициозных целях команды накануне квалификационных матчей Евро-2020 против Литвы и Португалии.
"Есть ощущение, что мы в шаге от выхода на Евро-2020? Нет, но, наверное, оно появится в том случае, если добьемся положительного результата в двух грядущих матчах. Четыре очка для нас - минимум", - признался полузащитник.
11 октября сборная Украины проведет матч отбора на Евро-2020 против Литвы в Харькове. А уже 14 октября команда Андрея Шевченко будет имет противостояние в Киеве, с португальцами.
- 4 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял решение довызвать в команду Сергея Сидорова, Виктора Коваленко и Евгения Шахова.
- Напомним, 20 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил состав на матчи квалификации Евро-2020 против Литвы и Португалии.
- После 5 сыгранных матчей сборная Украины занимает первое место в группе, опережая Португалию на 5 пунктов.
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