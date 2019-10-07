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Espreso.tvСпортКоноплянка рассказал о целях сборной на ближайшие матчи Евро-2020

Коноплянка рассказал о целях сборной на ближайшие матчи Евро-2020


фото: ffu.ua
Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка признался, что команда планирует набрать как минимум четыре пункта в двух ближайших встречах

Об этом сообщает Футбол 1/2.

Вингер "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал об амбициозных целях команды накануне квалификационных матчей Евро-2020 против Литвы и Португалии.

"Есть ощущение, что мы в шаге от выхода на Евро-2020? Нет, но, наверное, оно появится в том случае, если добьемся положительного результата в двух грядущих матчах. Четыре очка для нас - минимум", - признался полузащитник.

11 октября сборная Украины проведет матч отбора на Евро-2020 против Литвы в Харькове. А уже 14 октября команда Андрея Шевченко будет имет противостояние в Киеве, с португальцами.

 

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