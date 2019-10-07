Авиакатастрофа на Львовщине: компании "Украина-Аэроальянс" прекратили лицензию
7 октября, 2019, 11:54
Государственная авиационная служба Украины приостановила действие сертификата эксплуатанта ОАО "АВИАКОМПАНИЯ" УКРАИНА-АЭРОАЛЬЯНС "
Об этом сообщает пресс-центр Госавиаслужбы .
"Приказом Государственной авиационной службы Украины от 4 октября 2019 года № 1334 прекращено с 00 часов 00 минут (UTC) 05-го октября 2019 действие Сертификата эксплуатанта частного акционерного общества" АВИАКОМПАНИЯ "УКРАИНА-АЭРОАЛЬЯНС" № UK 023 ", - говорится в сообщении .
Отмечается, что приказ принято на основании решения Комиссии по вопросам сертификации эксплуатантов, организаций по техническому обслуживанию и поддержанию летной годности, разработчиков и производителей авиационной техники, учебных заведений по подготовке летного состава в Украине, летного и технического персонала.
- 4 октября, около 7.10 при заходе на посадку исчез с радара транспортный самолет Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс". Позже один из членов экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет совершил аварийную посадку. В 7:46 самолет Ан-12 был обнаружен на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта "Львов"
- Вследствие аварийной посадки погибли пять человек .
- В медицинское учреждение в тяжелом состоянии госпитализированы трое пострадавших
- СМИ сообщили , что самолет замечали в связях с контрабандой, а причины его визита во Львов непонятные
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