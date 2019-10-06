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Espreso.tvОбществоСудьбу оккупированных территорий Донбасса будет решать Верховная Рада, - "Слуга народа"

Судьбу оккупированных территорий Донбасса будет решать Верховная Рада, - "Слуга народа"

Порядок восстановления суверенитета государства Украина в оккупированных пока отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет устанавливать не президент или, тем более, иностранные лидеры, а избранный народом парламент

Об этом у себя на Facebook заявил участник АТО-ООС, народный депутат от президентской партии "Слуга народа" Сергей Кузьминых, комментируя запланированную на сегодня в 12:00 всеукраинскую акцию против возможной капитуляции, передает Еспресо.TV.

"Судьбу Донбасса будет решать Верховная Рада, и всякие спецстатусы ОРДЛО и амнистии убийц-сепаров вместе с местными выборами и т.п. не получат никакой поддержки депутатского корпуса из проукраинских сил", - отметил он.

"Никогда не нажму "за", чтобы простить тем, кто убивал и издевался над нашими Защитниками", - добавил нардеп.

  • Как пояснил известный журналист, публицист и общественный деятель Виталий Портников, Кремль повторяет в отношении Владимира Зеленского ту же модель поведения, которая была апробирована с Петром Порошенко в 20015-2016 годах, когда Украина впервые поддержала "формулу Штайнмайера" и когда Россия надеялась договориться с тогдашним главой украинского государства. После того, как тот не принял выдвинутые Москвой унизительные условия, его объявили "партией войны".
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