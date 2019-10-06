Судьбу оккупированных территорий Донбасса будет решать Верховная Рада, - "Слуга народа"

6 октября, 2019, 11:34

Порядок восстановления суверенитета государства Украина в оккупированных пока отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет устанавливать не президент или, тем более, иностранные лидеры, а избранный народом парламент

Об этом у себя на Facebook заявил участник АТО-ООС, народный депутат от президентской партии "Слуга народа" Сергей Кузьминых, комментируя запланированную на сегодня в 12:00 всеукраинскую акцию против возможной капитуляции, передает Еспресо.TV.

"Судьбу Донбасса будет решать Верховная Рада, и всякие спецстатусы ОРДЛО и амнистии убийц-сепаров вместе с местными выборами и т.п. не получат никакой поддержки депутатского корпуса из проукраинских сил", - отметил он.

"Никогда не нажму "за", чтобы простить тем, кто убивал и издевался над нашими Защитниками", - добавил нардеп.