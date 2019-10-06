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Espreso.tvОбществоВ 12:00 по всей Украине начнется вече "Остановим капитуляцию!"

В 12:00 по всей Украине начнется вече "Остановим капитуляцию!"

В воскресенье, 6 октября 2019 года, в 12:00 на Майдане Независимости в Киеве соберутся те, кто не согласен с воплощением командой Зеленского предложенной Россией "формулы Штайнмайера"

Вече организует "Движение сопротивления капитуляции".

"Ждем всех неравнодушных патриотов", - отмечается в приглашении.

Еспресо.TV будет обеспечивать прямую трансляцию мероприятия.

Одновременно, то есть тоже на 12:00, такое же вече пройдет на Площади Свободы в Харькове.

  • Напомним, целый ряд областных и городских советов уже обратился к центральным органам украинской государственной власти с требованием не соглашаться на "формулу Штайнмайера".
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