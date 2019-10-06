В 12:00 по всей Украине начнется вече "Остановим капитуляцию!"
6 октября, 2019, 09:19
В воскресенье, 6 октября 2019 года, в 12:00 на Майдане Независимости в Киеве соберутся те, кто не согласен с воплощением командой Зеленского предложенной Россией "формулы Штайнмайера"
Вече организует "Движение сопротивления капитуляции".
"Ждем всех неравнодушных патриотов", - отмечается в приглашении.
Еспресо.TV будет обеспечивать прямую трансляцию мероприятия.
Одновременно, то есть тоже на 12:00, такое же вече пройдет на Площади Свободы в Харькове.
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