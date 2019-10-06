Или Зеленский начнет заниматься армией, языком, верой и войной, или уйдет прочь, - Портников

6 октября, 2019, 10:32

Кремль повторяет в отношении Владимира Зеленского ту же модель поведения, которая была апробирована с Петром Порошенко в 2015-2016 годах, когда Украина впервые поддержала "формулу Штайнмайера" и когда Россия надеялась договориться с тогдашним главой украинськох государства. После того, как он не принял выдвинутые Москвой унизительные условия, его объявили "партией войны"

Об этом 5 октября 2019 года заявил известный журналист, публицист и общественный деятель Виталий Портников в программе "Субботний политклуб" на телеканале Еспресо.TV .

Поэтому, если Зеленский, как и тогда Порошенко, не согласится на российские условия, "начнется обострение ситуации на Донбассе и принуждение Зеленского к миру", отметил он.

"Большая часть электората Зеленского, которая является пророссийской или обывательской, от Зеленского сразу же отвернется. Значит, Зеленскому останется повернуться лицом к тому электорату, который за него не голосовал, к электорату Порошенко, стать Порошенко уже полностью, говорить об армии, языке, вере и войне, или потерять власть. Тут уж ничего не поделаешь", - пояснил Портников.

Кроме того, отметил журналист, в том случае, если Зеленский в конце концов откажется от капитуляции Украины, он должен быть готов к тому, что Москва объявит его попавшим "под влияние националистов и радикалов", и начнет искать на замену ему "нового президента ", который все равно тоже со временем вынужден будет пойти тем же путем.

Портников убежден, что политики должны перестать лгать украинскому народу и обещать ему "быстрый" мир с Россией, сами украинцы должны стать нацией тех, кто в первую очередь заботиться о государстве и его защите, в частности ценой жизни, а не о своей семье или собственном благополучии.

Что же касается конфликта на Донбассе, то, по мнению Портников, его можно "заморозить" усилением украинского войска, спецслужб и разведки.