На Майдане призвали писать письма с предостережениями лично Зеленскому и депутатам из своего округа
Об этом говорится в резолюции вече "Остановим капитуляцию!", озвученной в конце митинга, который состоялся в воскресенье, 6 октября 2019 года, на Майдане Независимости в Киеве, передает Еспресо.TV.
Вот соответствующий фрагмент этого заявления:
"Обращаемся!
К каждому гражданину Украины. Лично направить президенту Украины и народному депутату от Вашего избирательного округа требование не инициировать и не принимать каких-либо решений и законодательных актов, которые приведут к капитуляции перед Кремлем.
К жителям общин Украины. Призвать местные советы принять решение, осуждающие капитулянтские заявления и намерения президента Зеленского.
К местным активистам. Организовывать ячейки Движения Сопротивления Капитуляции по всей Украине. Вести просветительскую работу среди населения, разъясняя реальные последствия плана "прекращение войны".
К трем парламентским фракциям "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос". Официально создать в Верховной Раде оппозиционную платформу "Нет капитуляции!" и наладить ее сотрудничество с Движением Сопротивления Капитуляции.
К внепарламентским политическим силам. Участвовать в Сопротивлении Капитуляции на общенациональном уровне и на местах.
К украинским церквям. Оказывать духовную поддержку и благословение сопротивления украинского народа капитуляции перед агрессором.
К зарубежному украинству. Обратиться к президенту Франции Эммануэлю Макрону и федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель с предупреждением, что их участие в навязывании Украине капитуляции на российских условиях будет означать их соучастие в агрессии против Украины".
- Напомним, вече выдвинуло несколько главных опасений для команды Зеленского.
- По данным Национальной полиции, к акции в Киеве присоединилось 10 тыс. граждан.
- Такие же вече состоялись сегодня в других 40 городах , а также за рубежом.
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