На Майдане призвали писать письма с предостережениями лично Зеленскому и депутатам из своего округа

6 октября, 2019, 22:22

В Украине начинается общенародная компания письменного предупреждения президента Владимира Зеленского и других должностных лиц. Ее цель - не допустить совершения адресатами шагов по капитуляции

Об этом говорится в резолюции вече "Остановим капитуляцию!", озвученной в конце митинга, который состоялся в воскресенье, 6 октября 2019 года, на Майдане Независимости в Киеве, передает Еспресо.TV.

Вот соответствующий фрагмент этого заявления:

"Обращаемся!

К каждому гражданину Украины. Лично направить президенту Украины и народному депутату от Вашего избирательного округа требование не инициировать и не принимать каких-либо решений и законодательных актов, которые приведут к капитуляции перед Кремлем.

К жителям общин Украины. Призвать местные советы принять решение, осуждающие капитулянтские заявления и намерения президента Зеленского.

К местным активистам. Организовывать ячейки Движения Сопротивления Капитуляции по всей Украине. Вести просветительскую работу среди населения, разъясняя реальные последствия плана "прекращение войны".

К трем парламентским фракциям "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос". Официально создать в Верховной Раде оппозиционную платформу "Нет капитуляции!" и наладить ее сотрудничество с Движением Сопротивления Капитуляции.

К внепарламентским политическим силам. Участвовать в Сопротивлении Капитуляции на общенациональном уровне и на местах.

К украинским церквям. Оказывать духовную поддержку и благословение сопротивления украинского народа капитуляции перед агрессором.

К зарубежному украинству. Обратиться к президенту Франции Эммануэлю Макрону и федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель с предупреждением, что их участие в навязывании Украине капитуляции на российских условиях будет означать их соучастие в агрессии против Украины".