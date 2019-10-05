Против "формулы Штайнмайера" выступила и Хмельницкая, а также Кропивницкий, Сумы, Каменец-Подольский, Дубно и Славута

5 октября, 2019, 15:21

Депутаты областного совета Хмельницкого, а также городских советов Кропивницкого, Сум, Каменец-Подольский, Дубно и Славуты поддержали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной Раде в котором осудили "формулу Штайнмайера"

Об этом передает Еспресо.TV .

Как отмечается, эта "формула" является прямой угрозой суверенитету Украины.

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Местные депутаты требуют не допустить проведения выборов на Донбассе до полного вывода оккупационных войск агрессора.

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В то же время украинские Вооруженные Силы должны оставаться на укрепленных позициях.

Справка

В воскресенье, 6 октября 2019 года, в 12:00 на Майдане Независимости в Киеве соберутся те, кто не согласен с воплощением командой Зеленского предложенной Россией "формулой Штайнмайера".

Вече организует "Движение сопротивления капитуляции".