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Espreso.tvОбщество"Просим Вас хорошо взвесить все будущие решения". Косов обратился к Зеленскому по поводу "формулы Штайнмайера"

"Просим Вас хорошо взвесить все будущие решения". Косов обратился к Зеленскому по поводу "формулы Штайнмайера"

Косов. Вид на город с высоты птичьего полета
фото: wikimedia.org
На внеочередной сессии Косовский городской совет обратился к президенту Владимиру Зеленскому по поводу ситуации вокруг "формулы Штайнмайера"

Об этом сообщает Еспрессо.TV со ссылкой на Франковское издание Курс.

"Мы прекрасно понимаем, что вопросы внешней политики находятся вне компетенции органов местного самоуправления, однако считаем, что имеем моральное право обращаться к тому, от кого зависят эти вопросы. Поскольку подписывать межгосударственные соглашения Вам, а в случае неверного решения собирать волонтерскую помощь, хоронить своих друзей и родных - нам", - говорится в обращении.

Депутаты Косовского горсовета напоминают Зеленскому, что никакие подписанные соглашения Российской Федерацией не выполнялись, касается ли это Будапештского меморандума, или Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

"Как только Российской Федерации становится выгодно, она сразу нагло и цинично нарушает все предыдущие договоренности. Еще в XIX веке человек, благодаря которому образовалась Германское государство - Отто фон Бисмарк, сказал:" Договор с Россией не стоит той бумаги, на которой написан". Как видим, с тех пор ничего не изменилось, и нам не понятен оптимизм тех, кто считает, что что-то вдруг изменится.

Также нам не понятно стремление умиротворить агрессора, ведь, как показывает исторический опыт, это дает прямо противоположный эффект. Достаточно вспомнить Мюнхенское соглашение, которым государства Западной Европы пытались умиротворить Гитлера путем территориальных уступок. То, что произошло потом - Вторая мировая Война, 70 млн жертв, Холокост, - известно каждому. По нашему твердому убеждению, остановить агрессию Российской Федерации нельзя ни переговорами, ни попытками умиротворения, а только путем быстрого развития Украинского государства, повышением боеспособности армии, созданием эффективной территориальной обороны. А как гласит древняя мудрость - "Хочешь мира - готовься к войне", - убеждают президента косовские избранники.

Они предостерегают Зеленского от "противоречивых и неправильных шагов", которые могут привести к расколу общества, чем немедленно воспользуется агрессор.

"Поэтому просим Вас хорошо взвесить все будущие решения, ведь от этого зависит судьба всех нас и судьба Украинского Государства", - резюмируют в обращении.

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