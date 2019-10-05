Избранным в Раду партиям возместят расходы на агитацию, - ЦИК

5 октября, 2019, 16:25

Центральная избирательная комиссия приняла постановление о возмещении политическим партиям расходов, связанных с финансированием предвыборной агитации на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года

Такое решение принято на первом заседании обновленного состава Комиссии, которое состоялось в субботу, 5 октября, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ.

В документе отмесается, что в соответствии со статьей 17-1 закона "О политических партиях Украины" за счет средств государственного бюджета возмещаются расходы политсил, связанные с финансированием их предвыборной агитации во время внеочередных выборов народных депутатов.

Как пояснили в Центризбиркоме, такое решение принимается на основании окончательного финансового отчета о поступлении и использовании средств избирательного фонда партий, поданного не позднее чем в 60-дневный срок для официального обнародования результатов выборов.

В ЦИК напомнили, что политсилы, которые приняли участие в распределении мандатов, не имеют права на такое возмещение, которое осуществляется в размере фактически осуществленных расходов, но не более максимального размера избирательного фонда. На внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года эта сумма составила более 475 млн грн.

Таким образом, будут возмещаться расходы партиям "Батькивщина", "Голос", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Слуга народа". В общем, политсилам будет возмещено 467 млн 327 тыс. 638 грн 83 коп.

В частности, "Батькивщине" возместят более 87,2 млн грн, "Голоса" - более 105,6 млн грн, "ЕС" - 99,4 млн грн, "ОПЗЖ" - 60,3 млн грн и "Слуге народа" - 114,6 млн грн.