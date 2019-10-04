ЦИК избрал заместителей Диденко
4 октября, 2019, 19:48
Заместителями главы Центральной избирательной комиссии Олега Диденко стали Сергей Дубовик и Виталий Плукар
Об этом сообщает Тиждень.
Решение об этом ЦИК приняла тайным голосованием. Кандидатуры внес председатель ЦИК Олег Диденко.
Дубовик - представитель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", а Плукар предствляе фракцию "Слуга народа".
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