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Espreso.tvОбществоЦИК избрал заместителей Диденко

ЦИК избрал заместителей Диденко

Заместителями главы Центральной избирательной комиссии Олега Диденко стали Сергей Дубовик и Виталий Плукар
Об этом сообщает Тиждень.
 
Решение об этом ЦИК приняла тайным голосованием. Кандидатуры внес председатель ЦИК Олег Диденко.
Дубовик - представитель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", а Плукар предствляе фракцию "Слуга народа".
 
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