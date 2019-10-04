4 октября, 2019, 17:13

Центральная избирательная комиссия на своем заседании избрала председателя комиссии

Об этом передает Еспресо.TV.

Председателем Центральной избирательной комиссии избран Олег Диденко от фракции "Слуга народа". За него было подано 16 голосов.

"Благодарю за доверие, это большая ответственность, я ее осознаю. Хочу чтобы решения и дальше были единогласными. Далее буду делать все для реализации избирательных прав украинцев и роста доверия к ЦИК, - сказал новоизбранный председатель Центризбиркома.

Диденко родился 8 мая 1980 года в Снятине Ивано-Франковской области. В 2002 году окончил юридический факультет Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича.

С 2003 по 2014 год работал помощником-консультантом народных депутатов Украины. С 2008 года занимался частной юридической практикой.

С апреля 2014 назначен членом Центральной избирательной комиссии.