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Espreso.tvОбщество12 "слуг" и еще 5 членов: Рада назначила новый состав ЦИК

12 "слуг" и еще 5 членов: Рада назначила новый состав ЦИК


фото: prm.ua
Верховная Рада утвердила представление президента Украины Владимира Зеленского по кандидатурам на членов Центральной избирательной комиссии

Об этом передает Эспрессо.TV

В новоназначенном составе ЦИК следующие члены

  1. Боярчук Оксана Борисовна ( "Слуга народа")
  2. Буглак Юрий Александрович ( "Европейская Солидарность")
  3. Гатауллина Елена Аухатовна ( "Слуга народа")
  4. Гевко Андрей Евгеньевич ( "Голос")
  5. Глущенко Виктория Анатольевна ( "Батькивщина")
  6. Греня Виталий Вячеславович ( "Слуга народа")
  7. Диденко Олег Николаевич ( "Слуга народа")
  8. Дубовик Сергей Олегович ( "Оппозиционная платформа - За жизнь")
  9. Евстигнеев Андрей Сергеевич ( "Слуга народа")
  10. Ефремова Ирина Алексеевна ( "Слуга народа")
  11. Кармазь Александра Александровна ( "Слуга народа")
  12. Любченко Павел Николаевич ( "Слуга народа")
  13. Мирошниченко Юрий Романович ( "Оппозиционная платформа - За жизнь")
  14. Перепелюк Владимир Григорьевич ( "Слуга народа")
  15. Плукарь Виталий Владимирович ( "Слуга народа")
  16. Постивий Сергей Александрович ( "Слуга народа")
  17. Фрицкий Юрий Олегович ( "Слуга народа")

Напомним, 13 сентября Рада досрочно распустила ЦИК.

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