12 "слуг" и еще 5 членов: Рада назначила новый состав ЦИК
4 октября, 2019, 11:27
Верховная Рада утвердила представление президента Украины Владимира Зеленского по кандидатурам на членов Центральной избирательной комиссии
Об этом передает Эспрессо.TV
В новоназначенном составе ЦИК следующие члены
- Боярчук Оксана Борисовна ( "Слуга народа")
- Буглак Юрий Александрович ( "Европейская Солидарность")
- Гатауллина Елена Аухатовна ( "Слуга народа")
- Гевко Андрей Евгеньевич ( "Голос")
- Глущенко Виктория Анатольевна ( "Батькивщина")
- Греня Виталий Вячеславович ( "Слуга народа")
- Диденко Олег Николаевич ( "Слуга народа")
- Дубовик Сергей Олегович ( "Оппозиционная платформа - За жизнь")
- Евстигнеев Андрей Сергеевич ( "Слуга народа")
- Ефремова Ирина Алексеевна ( "Слуга народа")
- Кармазь Александра Александровна ( "Слуга народа")
- Любченко Павел Николаевич ( "Слуга народа")
- Мирошниченко Юрий Романович ( "Оппозиционная платформа - За жизнь")
- Перепелюк Владимир Григорьевич ( "Слуга народа")
- Плукарь Виталий Владимирович ( "Слуга народа")
- Постивий Сергей Александрович ( "Слуга народа")
- Фрицкий Юрий Олегович ( "Слуга народа")
Напомним, 13 сентября Рада досрочно распустила ЦИК.
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