МЮ установил позорное достижение в Лиге Европы
4 октября, 2019, 15:59
В матче против "АЗ Алкмар" английский "Манчестер Юнайтед" впервые в своей истории ни разу не попал в створ ворот
Об этом сообщает Opta.
В матче 2-го тура группового раунда Лиги Европы "АЗ Алкмар" - "Манчестер Юнайтед", англичане не смогли переиграть нидерландских хозяев поля (0: 0). В противостоянии МЮ ни разу не попал ударом в створ ворот, что является первым подобным случаем за всю историю выступлений команды, в этом турнире.
После двух матчей МЮ делит 1-2 место в группе L с сербским "Партизаном", в следующем матче команды определят в очном противостоянии лидера группы.
- Напомним, "Манчестер Юнайтед" продемонстрировал в чемпионате Англии худший старт за последние 30 лет.
- Напомним, после ряда неудач на старте нового сезона "Манчестер Юнайтед" начал искать замену норвежцу Уле-Гунар Сульшеру на посту главного тренера.
- 26 сентября знаменитый французский тренер Арсен Венгер заявил, что мечтает возглавить английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед".
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