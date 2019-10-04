МЮ установил позорное достижение в Лиге Европы

4 октября, 2019, 15:59

В матче против "АЗ Алкмар" английский "Манчестер Юнайтед" впервые в своей истории ни разу не попал в створ ворот

Об этом сообщает Opta.

В матче 2-го тура группового раунда Лиги Европы "АЗ Алкмар" - "Манчестер Юнайтед", англичане не смогли переиграть нидерландских хозяев поля (0: 0). В противостоянии МЮ ни разу не попал ударом в створ ворот, что является первым подобным случаем за всю историю выступлений команды, в этом турнире.

После двух матчей МЮ делит 1-2 место в группе L с сербским "Партизаном", в следующем матче команды определят в очном противостоянии лидера группы.