Ярмоленко заставил МЮ искать нового тренера
24 сентября, 2019, 13:22
После поражения от "Вест Хэма", за который играет украинец Андрей Ярмоленко, "Манчестер Юнайтед" начал искать замену норвежцу Уле-Гунару Сульшеру на посту главного тренера
Об этом сообщает Tuttosport.
"Манчестер Юнайтед" может возглавить экс-тренер "Ювентуса" и "Милана" итальянец Массимилиано Аллегри. По информации издания, руководство английского клуба рассматривает возможность освобождения Уле-Гуннар Сульшера. Если это произойдет, манчестерцы пригласят на пост главного тренера именно Аллегри.
Нынешний сезон складывается для "Манчестер Юнайтед" неудачно. В шести турах чемпионата Англии МЮ набрал всего 8 очков. Это худший старт команды с момента образования премьер-лиги.
Кроме Аллегри на пост тренера "Манчестер Юнайтед" рассматривается экс-тренер французского ПСЖ Лоран Блан, который в свое время выступал за английский клуб.
- Напомним, 22 сентября, в 6-м туре чемпионата Англии по футболу гол украинца Андрея Ярмоленко помог "Вест Хему" победить "Манчестер Юнайтед".
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