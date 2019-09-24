Ярмоленко заставил МЮ искать нового тренера

24 сентября, 2019, 13:22

После поражения от "Вест Хэма", за который играет украинец Андрей Ярмоленко, "Манчестер Юнайтед" начал искать замену норвежцу Уле-Гунару Сульшеру на посту главного тренера

Об этом сообщает Tuttosport.

"Манчестер Юнайтед" может возглавить экс-тренер "Ювентуса" и "Милана" итальянец Массимилиано Аллегри. По информации издания, руководство английского клуба рассматривает возможность освобождения Уле-Гуннар Сульшера. Если это произойдет, манчестерцы пригласят на пост главного тренера именно Аллегри.

Нынешний сезон складывается для "Манчестер Юнайтед" неудачно. В шести турах чемпионата Англии МЮ набрал всего 8 очков. Это худший старт команды с момента образования премьер-лиги.

Кроме Аллегри на пост тренера "Манчестер Юнайтед" рассматривается экс-тренер французского ПСЖ Лоран Блан, который в свое время выступал за английский клуб.