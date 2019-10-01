МЮ показал худший старт в чемпионате Англии за 30 лет

1 октября, 2019, 13:11

"Манчестер Юнайтед" продемонстрировал в чемпионате Англии худший старт за последние 30 лет

Об этом сообщает OptaSports в twitter.

МЮ после ничьей 1: 1 в матче с "Арсеналом" по итогам семи туров 9 очков и занимает десятое место в турнирной таблице.

Это худший показатель "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии с сезона 1989/90, когда команда в семи турах набрала 7 очков. В том чемпионате МЮ в итоге финишировал на 13-м месте.

9 - Manchester United's haul of nine points from their opening seven league games is their lowest at this stage of a top-flight campaign since 1989-90 (7). Flat. #MUNARS - OptaJoe (@OptaJoe) September 30, 2019