МЮ показал худший старт в чемпионате Англии за 30 лет
1 октября, 2019, 13:11
"Манчестер Юнайтед" продемонстрировал в чемпионате Англии худший старт за последние 30 лет
Об этом сообщает OptaSports в twitter.
МЮ после ничьей 1: 1 в матче с "Арсеналом" по итогам семи туров 9 очков и занимает десятое место в турнирной таблице.
Это худший показатель "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии с сезона 1989/90, когда команда в семи турах набрала 7 очков. В том чемпионате МЮ в итоге финишировал на 13-м месте.
9 - Manchester United's haul of nine points from their opening seven league games is their lowest at this stage of a top-flight campaign since 1989-90 (7). Flat. #MUNARS- OptaJoe (@OptaJoe) September 30, 2019
- Напомним, после ряда неудач на старте нового сезона "Манчестер Юнайтед" начал искать замену норвежцу Уле-Гунар Сульшеру на посту главного тренера.
- 26 сентября знаменитый французский тренер Арсен Венгер заявил, что мечтает возглавить английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед".
Читайте также
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке