МЮ мечтает возглавить ожесточенный конкурент Алекса Фергюсона

26 сентября, 2019, 14:51

Знаменитый французский тренер Арсен Венгер заявил, что мечтает возглавить английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщает The Sun .

По словам Венгера, который в свою работы в "Арсенале" считался главным конкурентом многолетнего тренера "Юнайтед" Алекса Фергюсона, он мечтает возглавить манчестерский клуб.

"МЮ - это работа мечты для любого менеджера. По крайней мере, любого, который обладает смелостью и уверенностью. По моему мнению, им надо четыре игрока для первой команды. Но и вокруг имеющихся игроков я вижу команду, способную бросить вызов в чемпионате . Они не так далеко от успеха, как думают люди ", - сказал Венгер.

По словам француза, он знает, как превратить игру "Манчестер Юнайтед", которого на протяжении последних сезонов после отставки Алекса Фергюсона, преследуют неудачи.

"В нынешней команды нет модели игры. Там есть хорошие исполнители, но их нужно тренировать и развивать. У меня есть уверенность, и у меня есть мужество. У меня есть идеи для этой команды", - заверил Венгер.

69-летний Арсен Венгер возглавлял "Арсенал" с 1996 по 2018 года. Француз трижды в 1998, 2002 и 2004 приводил "Арсенал" к чемпионству в премьер-лиге. Под его руководством лондонцы семь раз завоевывали Кубок Англии и семь раз становились обладателями Суперкубка страны.

Также Венгер тренировал японский "Нагоя", французские "Канн", "Нанси" и "Монако", с которым в 1988 году выиграл чемпионат Франции.