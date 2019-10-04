Мне нужно было покинуть "Динамо" летом, - Хацкевич
4 октября, 2019, 22:14
Экс-тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич жалеет, что не покинул клуб раньше
Об этом специалист сообщил в интервью "Вацко Live".
Экс-тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич назвал продление контракта с клубом ошибкой.
"Да, мы пошли дальше, но мне, наверное, нужно было сыграть на опережение. Я хотел добиться того, о чем мы договаривались с Игорем Михайловичем. Не вышло - это тоже моя ошибка. Я ее признаю: мне нужно было уйти летом", - признался белорус.
Александр Хацкевич был уволен из киевского "Динамо" 14 августа, после вылета команды от "Брюгге" в квалификации в групповой этап Лиги чемпионов.
- Напомним, 13 августа в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" дома сыграло вничью с бельгийским "Брюгге" и вылетел из турнира .
- 14 августа киевское "Динамо" объявило об отставке с поста главного тренера Александра Хацкевича.
- 15 августа новым главным тренером киевского "Динамо" назначен спортивный директор клуба Алексей Михайличенко.
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