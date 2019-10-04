Мне нужно было покинуть "Динамо" летом, - Хацкевич

4 октября, 2019, 22:14

Экс-тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич жалеет, что не покинул клуб раньше

Об этом специалист сообщил в интервью "Вацко Live".

Экс-тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич назвал продление контракта с клубом ошибкой.

"Да, мы пошли дальше, но мне, наверное, нужно было сыграть на опережение. Я хотел добиться того, о чем мы договаривались с Игорем Михайловичем. Не вышло - это тоже моя ошибка. Я ее признаю: мне нужно было уйти летом", - признался белорус.

Александр Хацкевич был уволен из киевского "Динамо" 14 августа, после вылета команды от "Брюгге" в квалификации в групповой этап Лиги чемпионов.