Лига Европы: как выглядит турнирная таблица "Александрии" в Лиге Европы

4 октября, 2019, 08:00

Во втором туре группового раунда Лиги Европы в домашнем матче украинская "Александрия" сыграла в голевую ничью с бельгийским "Гентом" и получила первые очки в нынешнем розыгрыше

Об этом сообщает официальный сайт UEFA.

3 октября в рамках группового раунда Лиги Европы "Александрия" заработала 1 пункт, в противостоянии с бельгийским "Гентом", сыграв вничью 1: 1.

После двух туров украинцы вместе с французским "Сент-Этьеном" делят 3-4 место, имея в активе по 1 очку и уже в следующем матче посоревнуются в противостоянии аутсайдеров группы.

Лидерами же в квартете выступают бельгийский "Гент" и немецкий "Вольфсбург", у команд по 4 зачетных балла.

В 1/16 финала Лиги чемпионов выйдут первые две команды из группы, другие же покинут турнир.