Лига Европы: как выглядит турнирная таблица "Александрии" в Лиге Европы
4 октября, 2019, 08:00
Во втором туре группового раунда Лиги Европы в домашнем матче украинская "Александрия" сыграла в голевую ничью с бельгийским "Гентом" и получила первые очки в нынешнем розыгрыше
Об этом сообщает официальный сайт UEFA.
3 октября в рамках группового раунда Лиги Европы "Александрия" заработала 1 пункт, в противостоянии с бельгийским "Гентом", сыграв вничью 1: 1.
После двух туров украинцы вместе с французским "Сент-Этьеном" делят 3-4 место, имея в активе по 1 очку и уже в следующем матче посоревнуются в противостоянии аутсайдеров группы.
Лидерами же в квартете выступают бельгийский "Гент" и немецкий "Вольфсбург", у команд по 4 зачетных балла.
В 1/16 финала Лиги чемпионов выйдут первые две команды из группы, другие же покинут турнир.
- 3 октября, в матче группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" сыграло вничью со швейцарским "Лугано".
- Напомним, испанский "Эспаньол" выиграл у московского ЦСКА 2: 0.
- 3 октября, во втором туре группового раунда Лиги Европы в домашнем матче украинская "Александрия" сыграла вничью с бельгийским "Гентом" .
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