"Динамо" вслед за "Александрией" теряет очки в Лиге Европы
3 октября, 2019, 23:50
В матче группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" сыграло вничью со швейцарским "Лугано"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Лига Европы
Групповой раунд, 2-й тур
группа В
3 октября, Санкт-Галлен, стадион "Кибунпарк"
"Лугано" (Швейцария) - "Динамо" (Украина) 0: 0
Предупреждение: Елож, 23 - Кадар, 35, Шабанов, 86.
"Динамо": Бойко, Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко, Сидорчук, Цыганков, Шепелев (Гармаш, 84), Буяльский, Вербичи (где Пена, 88), Жерсон (Беседин, 70).
"Лугано": Бауманн, Яо, Марич, Дапрела, Лаваншы, Ловрич (Да Коста, 70), Саббатини, Вече, Аратора (Дальмонте, 64), Герндт (Холендер, 78), Карлиньйос
- Напомним, испанский "Эспаньол" выиграл у московского ЦСКА 2: 0.
- 3 октября, во втором туре группового раунда Лиги Европы в домашнем матче украинский "Александрия" сыграла вничью с бельгийским "Гентом" .
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