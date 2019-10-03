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Espreso.tvСпорт"Динамо" вслед за "Александрией" теряет очки в Лиге Европы

"Динамо" вслед за "Александрией" теряет очки в Лиге Европы


фото: REUTERS
В матче группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" сыграло вничью со швейцарским "Лугано"

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Лига Европы

Групповой раунд, 2-й тур

группа В

3 октября, Санкт-Галлен, стадион "Кибунпарк"

"Лугано" (Швейцария) - "Динамо" (Украина) 0: 0

Предупреждение: Елож, 23 - Кадар, 35, Шабанов, 86.

"Динамо": Бойко, Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко, Сидорчук, Цыганков, Шепелев (Гармаш, 84), Буяльский, Вербичи (где Пена, 88), Жерсон (Беседин, 70).

"Лугано": Бауманн, Яо, Марич, Дапрела, Лаваншы, Ловрич (Да Коста, 70), Саббатини, Вече, Аратора (Дальмонте, 64), Герндт (Холендер, 78), Карлиньйос

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