 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛига Европы: обидчик "Зари" выиграл у российского клуба

Лига Европы: обидчик "Зари" выиграл у российского клуба


фото: REUTERS
Во втором туре группового раунда Лиги Европы испанский "Эспаньол" выиграл у московского ЦСКА 2:0

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Лига Европы

Групповой раунд, 2-й тур

Группа Н

3 октября, Москва, стадион "ЦСКА-Арена"

ЦСКА (Москва) - "Эспаньол" (Испания) 0:2

Голы: Лей, 64, Кампусано, 90+4

ЦСКА: Акинфеев, Шарль, Магнуссон, Дивеев (Гогуа, 46), Фернандес, Влашич, Ахметов (Бийол, 76), Кучаев (Обляков, 67), Бистрович, Сигурдссон, Чалов.

"Эспаньол": Диего Лопес, Давид Лопес, Коршия, Калеро, Педроса, Рока, Гранеро (Лосано, 90), Варгас, Санчес, У Лей (Пьятти, 76), Кальери (Кампусано, 22).

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

3 октября, 2019 четверг

больше новостей

3 октября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать