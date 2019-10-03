Лига Европы: обидчик "Зари" выиграл у российского клуба
3 октября, 2019, 22:25
Во втором туре группового раунда Лиги Европы испанский "Эспаньол" выиграл у московского ЦСКА 2:0
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Лига Европы
Групповой раунд, 2-й тур
Группа Н
3 октября, Москва, стадион "ЦСКА-Арена"
ЦСКА (Москва) - "Эспаньол" (Испания) 0:2
Голы: Лей, 64, Кампусано, 90+4
ЦСКА: Акинфеев, Шарль, Магнуссон, Дивеев (Гогуа, 46), Фернандес, Влашич, Ахметов (Бийол, 76), Кучаев (Обляков, 67), Бистрович, Сигурдссон, Чалов.
"Эспаньол": Диего Лопес, Давид Лопес, Коршия, Калеро, Педроса, Рока, Гранеро (Лосано, 90), Варгас, Санчес, У Лей (Пьятти, 76), Кальери (Кампусано, 22).
- 3 октября, во втором туре группового раунда Лиги Европы в домашнем матче украинская "Александрия" сыграла вничью с бельгийским "Гентом".
- Напомним, 29 августа луганская "Заря" сыграла ответный матч плей-офф раунда квалификации против "Эспаньола" в Запорожье, и, к сожалению, не смогла пройти соперника.
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