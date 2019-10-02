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Espreso.tvОбществоСуд отказался проверить количество полетов Богдана в РФ и Беларусь с 2014 года - "Схемы"

Суд отказался проверить количество полетов Богдана в РФ и Беларусь с 2014 года - "Схемы"


фото: РБК-Україна
Шевченковский районный суд Киева отклонил ходатайство адвокатов журналистов "Схем", в котором те просили суд в установленном законом порядке истребовать доказательства перелетов Андрея Богдана в РФ и Республику Беларусь

Об этом пишет Радио Свобода .

Речь идет о перелетах руководителя Офиса президента Андрея Богдана в Россию и в направлении Беларуси, информацию о которых "Схемы" получили от своих источников на условиях конфиденциальности и обнародовали в своей программе

Во время подготовительного заседание 1 октября судья по делу Ирина Фролова отказала адвокатам журналистов в передаче запросов в официальные органы Украины и Российской Федерации, которые помогли установить истину в рамках судебного процесса.

"Фактически, в этом деле созданы препятствия в сборе надлежащих доказательств. Официальное подтверждение перелетам может быть предоставлено только из официального источника. Каковым являются соответствующие государственные органы. Но суд говорит журналистам, что вы сначала сами обратитесь в эти учреждения, хотя всем известно, что, они официально дают такую информацию только суду ", - сказал адвокат журналистов" Схем "Анатолий Попов.

Отмечается, что журналисты защищают свои источники и называть их не будут.

  • Напомним, в иске Богдан просит обязать ОАО "НСТУ" и журналистов (Наталья Седлецкий, Максима Савчука и Валерия Егошина) опровергнуть недостоверную информацию.
  • В частности, в программы утверждалось, что в течение 2018 - начала 2019 Андрей Богдан пересекал Белорусский воздушный участок границы 11 раз. Кроме того, сообщалось, что, якобы, начиная с 2014 года он 6 раз пересекал российскую границу и в аэропорту "Внуково" зафиксировано 3 влета и 3 вылеты юриста.
  • В ОП утверждают , что в период с 12.04.2014 по 12.04.2019 Андрей Богдан пересек границу Украины в направлении РФ и Республики Беларусь лишь дважды в мае 2014 (один раз на выезд 15.05.2014 и один раз на въезд 16.05.2014 ).
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