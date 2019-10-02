Суд отказался проверить количество полетов Богдана в РФ и Беларусь с 2014 года - "Схемы"

2 октября, 2019, 09:38

Шевченковский районный суд Киева отклонил ходатайство адвокатов журналистов "Схем", в котором те просили суд в установленном законом порядке истребовать доказательства перелетов Андрея Богдана в РФ и Республику Беларусь

Об этом пишет Радио Свобода .

Речь идет о перелетах руководителя Офиса президента Андрея Богдана в Россию и в направлении Беларуси, информацию о которых "Схемы" получили от своих источников на условиях конфиденциальности и обнародовали в своей программе

Во время подготовительного заседание 1 октября судья по делу Ирина Фролова отказала адвокатам журналистов в передаче запросов в официальные органы Украины и Российской Федерации, которые помогли установить истину в рамках судебного процесса.

"Фактически, в этом деле созданы препятствия в сборе надлежащих доказательств. Официальное подтверждение перелетам может быть предоставлено только из официального источника. Каковым являются соответствующие государственные органы. Но суд говорит журналистам, что вы сначала сами обратитесь в эти учреждения, хотя всем известно, что, они официально дают такую информацию только суду ", - сказал адвокат журналистов" Схем "Анатолий Попов.

Отмечается, что журналисты защищают свои источники и называть их не будут.