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Espreso.tvОбществоВ ОПУ объяснили, из-за чего Богдан подает иск против "Схем" и НОТУ

В ОПУ объяснили, из-за чего Богдан подает иск против "Схем" и НОТУ


фото: president.gov.ua
Глава Офиса президента Андрей Богдан подает иск против журналистов-расследователей из-за информации о якобы пересечении им 11 раз белорусской границы за 2018 - начало 2019 года и 6 пересечениях российской границы с 2014 года

Об этом говорится в ответе прессслужбы Офиса президента на информационный запрос, передает Укринформ.

"В исковом заявлении Андрей Богдан просит обязать ОАО "НОТУ" и упомянутых журналистов (Наталья Седлецкий, Максима Савчука и Валерия Егошина, - Ред.) опровергнуть недостоверную информацию. В частности, в программе утверждалось, что в течение 2018 - начала 2019 Андрей Богдан пересекал Белорусский воздушный участок границы 11 раз. Кроме того, сообщалось, что якобы начиная с 2014 года он 6 раз пересекал российскую границу и в аэропорту "Внуково" зафиксировано 3 влета и 3 вылеты юриста", - отметили в ОПУ.

Богдан заверил, что перед тем, как подавать судебный иск, он пытался урегулировать спор мирным путем: "с помощью письменных требований во внесудебном порядке, указав журналистам на ошибочность их утверждений".

По его словам, второе досудебное письменное требование об опровержении недостоверной информации была подкреплена копией официального ответа Главного центра обработки специальной информации ГПСУ.

В ОП утверждают, что, согласно этому документу, в период с 12.04.2014 по 12.04.2019 Андрей Богдан пересек границу Украины в направлении РФ и Республики Беларусь лишь дважды в мае 2014 (один раз на выезд 15.05.2014 и один раз в въезд 16.05.2014).

Напомним, что глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подал иск в Шевченковский райсуд Киева против журналистов-расследователей программы "Схемы" и Национальной общественной телерадиокомпании Украины, транслировали соответствующее расследование.

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