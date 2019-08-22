//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБогдан подал иск против журналистов-расследователей "Схем" и НСТУ

Богдан подал иск против журналистов-расследователей "Схем" и НСТУ


фото: rbc.ua
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подал иск в Шевченковский райсуд Киева против журналистов-расследователей программы "Схемы" и Национальной общественной телерадиокомпании Украины

Об этом говорится на портале "Судебная власть Украины".

Ответчиками выступают Егошина Валерия Андреевна, Савчук Максим Владимирович, Седлецкая Наталья Юрьевна, и ОАО "Национальная Общественная Телерадиокомпания Украина"

Иск подан о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации.

В марте 2019 году в расследовании программы "Схемы" говорилось, что Богдан 13 марта, вероятно, тайно встретился в Конституционном суде с его председателем Станиславом Шевчуком. К такому выводу журналисты пришли, изучив журнал посещений КСУ. Богдан подпадает под люстрацию, запрещающую ему работать на госслужбе, а КСУ в то время рассматривал люстрационный закон "Об очистке власти", который мог признать неконституционным.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 августа, 2019 четверг

больше новостей

22 августа, 2019 четверг

21 августа, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать