Богдан подал иск против журналистов-расследователей "Схем" и НСТУ

22 августа, 2019, 11:55

Об этом говорится на портале "Судебная власть Украины".

Ответчиками выступают Егошина Валерия Андреевна, Савчук Максим Владимирович, Седлецкая Наталья Юрьевна, и ОАО "Национальная Общественная Телерадиокомпания Украина"

Иск подан о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации.

В марте 2019 году в расследовании программы "Схемы" говорилось, что Богдан 13 марта, вероятно, тайно встретился в Конституционном суде с его председателем Станиславом Шевчуком. К такому выводу журналисты пришли, изучив журнал посещений КСУ. Богдан подпадает под люстрацию, запрещающую ему работать на госслужбе, а КСУ в то время рассматривал люстрационный закон "Об очистке власти", который мог признать неконституционным.