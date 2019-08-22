Богдан подал иск против журналистов-расследователей "Схем" и НСТУ
Об этом говорится на портале "Судебная власть Украины".
Ответчиками выступают Егошина Валерия Андреевна, Савчук Максим Владимирович, Седлецкая Наталья Юрьевна, и ОАО "Национальная Общественная Телерадиокомпания Украина"
Иск подан о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации.
В марте 2019 году в расследовании программы "Схемы" говорилось, что Богдан 13 марта, вероятно, тайно встретился в Конституционном суде с его председателем Станиславом Шевчуком. К такому выводу журналисты пришли, изучив журнал посещений КСУ. Богдан подпадает под люстрацию, запрещающую ему работать на госслужбе, а КСУ в то время рассматривал люстрационный закон "Об очистке власти", который мог признать неконституционным.
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