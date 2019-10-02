Президент УАФ Павелко рассказал, останется Шевченко в сборной Украины

2 октября, 2019, 13:43

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что оснований для расторжения контракта с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко нет

Об этом сообщает "Футбол 24" .

По словам Андрея Павелко, контракт Андрея Шевченко со сборной Украины действует до лета 2020 года и никаких оснований для его расторжения пока не существует.

"У нас все замечательно. Шевченко имеет контракт, который завершается летом 2020 года, как раз после чемпионата Европы. И нет никаких оснований его разрывать", - сказал Павелко.

Президент УАФ отметил, что визит Шевченко в Милан на матч Лиги чемпионов "Аталанта" - "Шахтер" и его встреча с Паоло Мальдини является абсолютно нормальным явлением, ведь главный тренер сборной Украины просматривал игроков "Шахтера" и Руслана Малиновского, а со спортивным директором " Милану "давно дружит.