Шевченко согласился стать главным тренером "Милана" - СМИ
Об этом сообщает Tuttomercatoweb .
При этом, Шевченко выдвинул спортивному директору "Милана" Паоло Мальдини и руководителю футбольного департамента клуба Бобан два условия.
43-летний украинец готов начать работу в миланском клубе не раньше ноября, поскольку намерен сначала вывести сборную Украины в финальную часть Евро-2020. Вторым условием Шевченко является сочетание работы в "Милане" и сборной Украины.
Сейчас руководство "Милана" обдумывает условия Шевченко.
Сборная Украины лидирует в группе В отбора Евро-2020. Чтобы гарантировать выход в финальную стадию, Украинский нужно обыграть дома Литву, которую украинцы примут 11 октября, а 14 октября сыграют в Киеве против Португалии.
"Милан" провалил старт нового сезона в чемпионате Италии и занимает в серии A 16-е место.
- 1 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил в Италии игру Лиги чемпионов между "Аталанта" и "Шахтером" и провел переговоры с руководством "Милана" по поводу работы в итальянском клубе.
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