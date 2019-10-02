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Espreso.tvСпортШевченко согласился стать главным тренером "Милана" - СМИ

Шевченко согласился стать главным тренером "Милана" - СМИ


фото: gazzettarossonera.it
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко согласился возглавить итальянский футбольный клуб "Милан"

Об этом сообщает Tuttomercatoweb .

При этом, Шевченко выдвинул спортивному директору "Милана" Паоло Мальдини и руководителю футбольного департамента клуба Бобан два условия.

43-летний украинец готов начать работу в миланском клубе не раньше ноября, поскольку намерен сначала вывести сборную Украины в финальную часть Евро-2020. Вторым условием Шевченко является сочетание работы в "Милане" и сборной Украины.

Сейчас руководство "Милана" обдумывает условия Шевченко.

Сборная Украины лидирует в группе В отбора Евро-2020. Чтобы гарантировать выход в финальную стадию, Украинский нужно обыграть дома Литву, которую украинцы примут 11 октября, а 14 октября сыграют в Киеве против Португалии.

"Милан" провалил старт нового сезона в чемпионате Италии и занимает в серии A 16-е место.

 

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