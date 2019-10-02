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Espreso.tvСпортШевченко отреагировал на слухи о переговорах с "Миланом"

Шевченко отреагировал на слухи о переговорах с "Миланом"


фото: gazzetta.it
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко опроверг слухи, что ведет переговоры с итальянским "Миланом"

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport .

Шевченко заявил, что целью его посещения Милана 1 октября был матч Лиги чемпионов между "Шахтером" и итальянской "Аталанты" и просмотр кандидатов в сборную Украины.

"У меня не было контактов с" Миланом ". Все мои мысли направлены на работу в сборной Украины, я хочу, чтобы команда пробилась на Евро-2020. Я прилетел в Милан не ради переговоров. Я просматриваю игроков сборной. Например, Малиновский хорошо выступает в "Аталанте", - сказал Шевченко.

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