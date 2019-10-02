Шевченко отреагировал на слухи о переговорах с "Миланом"
2 октября, 2019, 11:39
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко опроверг слухи, что ведет переговоры с итальянским "Миланом"
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport .
Шевченко заявил, что целью его посещения Милана 1 октября был матч Лиги чемпионов между "Шахтером" и итальянской "Аталанты" и просмотр кандидатов в сборную Украины.
"У меня не было контактов с" Миланом ". Все мои мысли направлены на работу в сборной Украины, я хочу, чтобы команда пробилась на Евро-2020. Я прилетел в Милан не ради переговоров. Я просматриваю игроков сборной. Например, Малиновский хорошо выступает в "Аталанте", - сказал Шевченко.
- 1 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил в Италии игру Лиги чемпионов между "Аталанта" и "Шахтером" и, по информации СМИ, провел переговоры с руководством "Милана" по поводу работы в итальянском клубе.
- Позже появилась информация, что Андрей Шевченко согласился возглавить итальянский футбольный клуб "Милан".
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