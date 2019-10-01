Шевченко улетел в Италию на переговоры с руководством "Милана", - СМИ
1 октября, 2019, 12:00
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко проведет переговоры с руководством итальянского "Милана" относительно потенциальной работы в клубе
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport .
Шевченко посетит сегодняшний матч Лиги чемпионов между итальянской "Аталанты" и "Шахтером", который состоится в Милане.
По информации издания, главный тренер сборной Украины встретится с бывшими одноклубниками по "Милану", среди которых - нынешние топ-менеджеры итальянцев - технический директор клуба Паоло Мальдини и директор футбольного департамента Бобан. Источник предполагает, что они могут обсудить возможное назначение Шевченко главным тренером "Милана".
Летом "Милан" возглавил Марк Джампаоло. Под его руководством команда проиграла четыре игры в шести стартовых турах и идет лишь на 16-м месте в турнирной таблице.
- Напомним, 30 сентября стало известно, что Андрей Шевченко может стать новым главным тренером итальянского "Милана".
- Матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Аталанта" и "Шахтером" начнется в 19:55 .
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