Опубликован документ, который подписал Кучма для Сайдика
Об этом в Facebook сообщила его пресс-секретарь Дарка Олифер.
"Закон вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным Законом Украины, который регулирует внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах" , - говорится в "формуле".
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Отмечается, что закон "об особом порядке" будет действовать на временной основе как минимум до дня публикации доклада миссии ОБСЕ относительно соответствия местных выборов в неподконтрольных районах демократическим стандартам и украинскому законодательству, а если такие выборы признают то продолжит действовать и в дальнейшем.
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что Украина согласовала "формулу Штайнмайера".
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