В ПАСЕ раскритиковали позицию Макрона в отношении России

1 октября, 2019, 17:24

В Парламентской ассамблее Совета Европы раскритиковали выступление президента Франции Эммануэля Макрона во вторник в Страсбурге, который поддержал возвращение делегации России в ПАСЕ

Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат, член делегации Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

"Ян Лиддел-Грейнджер, депутат из Великобритании, который является членом Консервативной группы, поставил очень хороший вопрос Макрону: Вы говорили о том, что очень хорошо, что Россия вернулась в ПАСЕ. Но хочу вам напомнить, что Россия напала на Украину и Грузию . Вопрос: что должна сделать Россия, чтобы Франция выступила против нее?" - цитирует Гончаренко британского депутата.

Напомним, в понедельник делегации Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии приняли решение не участвовать в открытии осенней сессии ПАСЕ и не присутствовать на мероприятиях по празднованию 70-летия Совета Европы.

Во вторник аналогичное решение приняла делегация Польши.

Украинская делегация не участвует в осенней сессии в знак протеста против возвращения РФ.