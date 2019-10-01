В ПАСЕ раскритиковали позицию Макрона в отношении России
Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат, член делегации Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко.
"Ян Лиддел-Грейнджер, депутат из Великобритании, который является членом Консервативной группы, поставил очень хороший вопрос Макрону: Вы говорили о том, что очень хорошо, что Россия вернулась в ПАСЕ. Но хочу вам напомнить, что Россия напала на Украину и Грузию . Вопрос: что должна сделать Россия, чтобы Франция выступила против нее?" - цитирует Гончаренко британского депутата.
Напомним, в понедельник делегации Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии приняли решение не участвовать в открытии осенней сессии ПАСЕ и не присутствовать на мероприятиях по празднованию 70-летия Совета Европы.
Во вторник аналогичное решение приняла делегация Польши.
Украинская делегация не участвует в осенней сессии в знак протеста против возвращения РФ.
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