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Espreso.tvМирПольша присоединилась к бойкоту 70-летия Совета Европы из-за возвращения РФ в ПАСЕ

Польша присоединилась к бойкоту 70-летия Совета Европы из-за возвращения РФ в ПАСЕ


фото: ap
Делегация Польши в Парламентской ассамблее Совета Европы не будет участвовать в мероприятиях по празднованию 70-летия Совета Европы

Об этом написал на своей странице в Facebook член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

"Делегация Польши также бойкотирует празднование 70-летия Совета Европы. Это уже шестая страна. Работаем дальше!" - написал Гончаренко.

В понедельник делегации Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии приняли решение не участвовать в открытии осенней сессии ПАСЕ и не присутствовать на мероприятиях по празднованию 70-летия Совета Европы. Украинская делегация не участвует в осенней сессии в знак протеста против возвращения РФ.

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