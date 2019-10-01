Польша присоединилась к бойкоту 70-летия Совета Европы из-за возвращения РФ в ПАСЕ
1 октября, 2019, 17:07
Делегация Польши в Парламентской ассамблее Совета Европы не будет участвовать в мероприятиях по празднованию 70-летия Совета Европы
Об этом написал на своей странице в Facebook член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.
"Делегация Польши также бойкотирует празднование 70-летия Совета Европы. Это уже шестая страна. Работаем дальше!" - написал Гончаренко.
В понедельник делегации Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии приняли решение не участвовать в открытии осенней сессии ПАСЕ и не присутствовать на мероприятиях по празднованию 70-летия Совета Европы. Украинская делегация не участвует в осенней сессии в знак протеста против возвращения РФ.
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