Страны Балтии вместе с Грузией отказались участвовать в открытии сессии ПАСЕ после консультаций с Украиной, - депутат
Об этом сообщил член украинской делегации, народный депутат Алексей Гончаренко.
По его словам, в понедельник утром украинские депутаты, поехали на сессию в неофициальном качестве, провели консультации с коллегами из группы Балтик+ (Литва, Латвия, Эстония и Грузия).
По итогам встречи было принято решение о том, что делегации этих стран не будут присутствовать на открытии сессии и не будут участвовать в мероприятиях по случаю 70-летия Совета Европы.
Также сегодня в них запланирована встреча с французским госсекретарем по делам Европы, после которой группа проведет консультации о дальнейших совместных действиях.
"Отдельное спасибо Грузии, делегация которой уже поддержала решение Украины не участвовать в официальных мероприятиях этой сессии", - написал Гончаренко.
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