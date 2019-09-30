Без украинской делегации. В Страсбурге стартует осенняя сессия ПАСЕ

30 сентября, 2019, 10:18

В понедельник, 30 сентября в Страсбурге начинается осенняя сессия ПАСЕ

Как говорится на сайте организации, она продлится по 4 октября. В программе также запланированы мероприятия по случаю 70-летия Совета Европы.

Новосозданная в Верховной Раде Украины 9-го созыва постоянная делегация в ПАСЕ не будет подавать заявку на утверждение своих полномочий, а следовательно, не будет участвовать в осенней сессии в ответ на безусловное возвращение российской делегации в Ассамблею.

В то же время, глава новой украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько посетит сессию ПАСЕ в качестве приглашенного гостя, об этом она сказала в интервью LB.ua.

"Из представителей новой делегации никто не едет. Еду я с неофициальным визитом. Как глава делегации, но у меня ведь нет статуса и полномочий. То есть, в качестве гостя. У меня запланировано много встреч, нужно со всеми познакомиться, все изучить", - сказала Ясько.

Отметим, что делегация Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы официально отказалась участвовать в осенней сессии работы организации.